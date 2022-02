Hockey ghiaccio, Pechino 2022: la Slovacchia piega gli USA agli shoot-out e vola in semifinale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Abbiamo il nome della prima semifinalista del torneo di Hockey ghiaccio dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Si tratta della Slovacchia, che piazza la grande sorpresa superando gli USA agli shoot-out ed ora attende la vincitrice del quarto di finale tra ROC e Danimarca per scoprire chi dovranno affrontare venerdì per cercare di raggiungere la finale. USA-Slovacchia 2-3 dopo shoot-out: grande battaglia all’Indoor National Stadium della capitale cinese con un primo periodo all’insegna dell’equilibrio. A romperlo ci pensa la Slovacchia con Slafkovsky al minuto 11:45 su assist di Ceresnak. Gli USA riescono a pareggiare i conti al 19:14 grazie ad Abruzzese su assist di Beniers. Nel secondo tempo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Abbiamo il nome della prima semifinalista del torneo didei Giochi Olimpici invernali di. Si tratta della, che piazza la grande sorpresa superando gli USA-out ed ora attende la vincitrice del quarto di finale tra ROC e Danimarca per scoprire chi dovranno affrontare venerdì per cercare di raggiungere la finale. USA-2-3 dopo-out: grande batta all’Indoor National Stadium della capitale cinese con un primo periodo all’insegna dell’equilibrio. A romperlo ci pensa lacon Slafkovsky al minuto 11:45 su assist di Ceresnak. Gli USA riescono a pareggiare i conti al 19:14 grazie ad Abruzzese su assist di Beniers. Nel secondo tempo ...

Advertising

OA_Sport : #Hockey ghiaccio, Pechino 2022: la Slovacchia piega gli USA agli shoot-out e vola in semifinale #Beijing2022… - LeSorellastree : Io quando Barù racconta di quando giocava a hockey sul ghiaccio, lotta libera e football americano #gfvip - misterj1995 : RT @_ThousandLeaves: J: sai pattinare? B: giocavo ad hockey su ghiaccio, ma quando sono andato in America ero convinto ci fossero squadre o… - _ThousandLeaves : J: sai pattinare? B: giocavo ad hockey su ghiaccio, ma quando sono andato in America ero convinto ci fossero squadr… - OA_Sport : #Hockey ghiaccio, Pechino 2022: il Canada stende la Cina e raggiunge la Svezia ai quarti di finale #IceHockey… -