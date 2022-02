Hockey ghiaccio, Pechino 2022: la Russia stende la Danimarca e raggiunge la Slovacchia in semifinale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo lo spettacolo di Slovacchia-USA di questa mattina, anche Russia-Danimarca del torneo di Hockey ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, non è stata da meno. Nel primo incontro abbiamo vissuto lo “sgambetto” slovacco agli statunitensi agli shoot-out, mentre nel secondo quarto di finale di oggi i russi non si sono fatti distrarre e hanno regolato gli scandinavi con il punteggio di 3-1. Russia – Danimarca 3-1: dopo una prima fase equilibrata, i russi iniziano a macinare gioco e, infatti, passano in vantaggio con la rete di Shipachyov dopo 13:01 minuti. Il primo periodo si chiude su questo risultato, mentre il secondo si apre con il pareggio degli scandinavi. Ci pensa Nielsen, infatti, a siglare l’1-1 al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo lo spettacolo di-USA di questa mattina, anchedel torneo dimaschile dei Giochi Olimpici invernali di, non è stata da meno. Nel primo incontro abbiamo vissuto lo “sgambetto” slovacco agli statunitensi agli shoot-out, mentre nel secondo quarto di finale di oggi i russi non si sono fatti distrarre e hanno regolato gli scandinavi con il punteggio di 3-1.3-1: dopo una prima fase equilibrata, i russi iniziano a macinare gioco e, infatti, passano in vantaggio con la rete di Shipachyov dopo 13:01 minuti. Il primo periodo si chiude su questo risultato, mentre il secondo si apre con il pareggio degli scandinavi. Ci pensa Nielsen, infatti, a siglare l’1-1 al ...

