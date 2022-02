Hockey ghiaccio, Pechino 2022: la Finlandia supera la Svizzera e conquista la semifinale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prosegue il corposo programma dei quarti di finale del torneo maschile di Hockey ghiaccio dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Dopo i successi di Slovacchia (agli shoot-out sugli USA) e Russia (contro la Danimarca) si è giocata anche la terza sfida tra Finlandia e Svizzera. La vittoria è andata agli scandinavi che hanno gestito bene il match, dilagando poi nel finale. Finlandia – Svizzera 5-1: il match prende il via con gli scandinavi in controllo, tanto che Aaltonen sblocca il punteggio dopo soli 8:37 di gioco su assist di Friman. Il raddoppio tarda pochissimo, dato che al 10:45 Lehtonen sigla il 2-0 su assist di Hietanen. La Finlandia domina la scena e, in apertura di secondo periodo, arriva anche il 3-0 con Anttila al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prosegue il corposo programma dei quarti di finale del torneo maschile didei Giochi Olimpici invernali di. Dopo i successi di Slovacchia (agli shoot-out sugli USA) e Russia (contro la Danimarca) si è giocata anche la terza sfida tra. La vittoria è andata agli scandinavi che hanno gestito bene il match, dilagando poi nel finale.5-1: il match prende il via con gli scandinavi in controllo, tanto che Aaltonen sblocca il punteggio dopo soli 8:37 di gioco su assist di Friman. Il raddoppio tarda pochissimo, dato che al 10:45 Lehtonen sigla il 2-0 su assist di Hietanen. Ladomina la scena e, in apertura di secondo periodo, arriva anche il 3-0 con Anttila al ...

