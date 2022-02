Hockey ghiaccio femminile, Pechino 2022: la Finlandia sconfigge la Svizzera per 4-0 e conquista il bronzo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Finlandia conquista il bronzo nell’Hockey femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Le ragazze di Juuso Toivola superano la Svizzera per 4-0 grazie alle reti di Viivi Vainikka, Susanna Tapani, Neili Laitinen e Michelle Karvinen e confermano il terzo posto di Pyeongchang 2018. La partita inizia senza grandi emozioni: le due squadre non vogliono rischiare e i primi minuti sono di studio. Per vedere il primo goal bisogna dunque attendere fino al 12?, quando la finlandese Vainikka segna in tap-in dopo la parata di Braendli. Il primo tempo prosegue senza reti, e anche i secondi 20? sono avari di spettacolo. Si arriva così all’ultimo tempo sull’1-0 in favore della squadra di Toivola. Qui la Svizzera prova a pareggiare, ma a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lailnell’alle Olimpiadi Invernali di. Le ragazze di Juuso Toivola superano laper 4-0 grazie alle reti di Viivi Vainikka, Susanna Tapani, Neili Laitinen e Michelle Karvinen e confermano il terzo posto di Pyeongchang 2018. La partita inizia senza grandi emozioni: le due squadre non vogliono rischiare e i primi minuti sono di studio. Per vedere il primo goal bisogna dunque attendere fino al 12?, quando la finlandese Vainikka segna in tap-in dopo la parata di Braendli. Il primo tempo prosegue senza reti, e anche i secondi 20? sono avari di spettacolo. Si arriva così all’ultimo tempo sull’1-0 in favore della squadra di Toivola. Qui laprova a pareggiare, ma a ...

