Halo 2 ha già avuto il via libera | la serie ha ottenuto il rinnovo

Paramount+ ha annunciato il rinnovo della serie tratta dal popolare videogioco: Halo 2 è in già fase di sviluppo. Halo 2 ha già ottenuto il via libera alla produzione: Paramount+ ha confermato il rinnovo della serie tratta dal popolare videogioco per una seconda stagione. A occuparsi delle puntate inedite con l'incarico di showrunner sarà David Wiener, recentemente nel team di Brave New World. Basata sull'omonima serie di giochi di fantascienza per Xbox, Halo, che ha ottenuto il via libera a una seconda stagione un mese prima del debutto sugli schermi televisivi, è incentrata sulla guerra tra il Comando spaziale delle Nazioni Unite e la razza aliena nota come Covenant nel lontano futuro

