Hai le sopracciglia spesse? Forse non sai che rivelano questo di te (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Hai delle sopracciglia spesse e folte? Questa tua caratteristica fisica rivela alcuni aspetti particolari della tua personalità. Molti nostri tratti fisici sono strettamente collegati alla nostra personalità. La forma delle labbra, del naso e anche quella dei denti o delle sopracciglia indicano chi siamo veramente. Oggi ci focalizzeremo sulle sopracciglia folte e spesse e sul L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Hai dellee folte? Questa tua caratteristica fisica rivela alcuni aspetti particolari della tua personalità. Molti nostri tratti fisici sono strettamente collegati alla nostra personalità. La forma delle labbra, del naso e anche quella dei denti o delleindicano chi siamo veramente. Oggi ci focalizzeremo sullefolte ee sul L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Minervanto : Nel 2000, a 16 anni avevo le stesse sopracciglia che ripassavo ogni mattina con la matita del rossetto. Non hai inv… - BlondePorchetta : Asia hai sbagliato tinta per le sopracciglia gioia? #primoappuntamento - MiNd_oF_Cris : non ho capito perché sto tweet stia facendo drama ma hai le sopracciglia come le vrenzole - hazzagin_ : @nancy4all_ ma no non è nero, e tu sei scura hai pure le sopracciglia scure non come me - Biagio71To : Non volevo che ti rifacessi le sopracciglia. E non l’hai fatto. #cepostaperte -