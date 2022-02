Guarita dall’HIV con un trapianto: la storia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un trapianto di sangue del cordone ombelicale di un neonato immune all’HIV: così una donna di New York ha sconfitto l’Aids Una donna di New York è la terza paziente al mondo – nonché la prima donna – ad essere Guarita dall’HIV grazie ad un trattamento sperimentale posto in essere dall’equipe del New York – Presbiteryan Weill Cornell Medical Center nella Grande Mela. L’intervento, che trova due soli precedenti a Berlino e Londra, è stato eseguito nel 2017 e consiste nel trapianto di sangue proveniente dal cordone ombelicale di un neonato venuto al mondo con un’anomalia genetica che lo rende resistente al virus dell’HIV. Dopo l’intervento, la donna ha preso farmaci anti-rigetto e antivirali per un periodo di trentasette mesi al termine dei quali, l’Aids è completamente sparita dal suo sangue. Un tale ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Undi sangue del cordone ombelicale di un neonato immune all’HIV: così una donna di New York ha sconfitto l’Aids Una donna di New York è la terza paziente al mondo – nonché la prima donna – ad esseregrazie ad un trattamento sperimentale posto in essere dall’equipe del New York – Presbiteryan Weill Cornell Medical Center nella Grande Mela. L’intervento, che trova due soli precedenti a Berlino e Londra, è stato eseguito nel 2017 e consiste neldi sangue proveniente dal cordone ombelicale di un neonato venuto al mondo con un’anomalia genetica che lo rende resistente al virus dell’HIV. Dopo l’intervento, la donna ha preso farmaci anti-rigetto e antivirali per un periodo di trentasette mesi al termine dei quali, l’Aids è completamente sparita dal suo sangue. Un tale ...

