Green pass, falsi sms: "La sua certificazione risulta clonata". La Polizia avverte: "Sono tentativi di truffa. I dati vengono rubati" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Attenzione, in atto un nuovo tentativo di #phishing #COVID19?. Inizia così il tweet che la Polizia di Stato ha pubblicato il 16 febbraio, e nel quale spiega che alcuni falsi messaggi sms, apparentemente mandati dal ministero della Salute e in cui si notifica la clonazione della certificazione verde Covid-19, sono in realtà un tentativo di phishing da parte di sconosciuti. Le forze dell'ordine spiegano infatti che il link contenuto nel messaggio riporta ad una pagina in cui tutti i dati inseriti vengono rubati. Il mese scorso ad avvertire su tentativi di phishing era il ministero della Salute che, sul proprio account Facebook, metteva in guardia i cittadini su alcune false mail che non erano altro che tentativi di truffa.

