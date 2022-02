Green pass: ecco come scaricare la certificazione verde Covid-19 sul cellulare o da stampare - ISTRUZIONI (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Green pass: ecco come scaricare la certificazione verde Covid-19 sul cellulare o da stampare. E' semplice ottenere la certificazione verde Covid-19 sul cellulare o da stampare. Sono stati previsti più... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 16 febbraio 2022)la-19 sulo da. E' semplice ottenere la-19 sulo da. Sono stati previsti più...

Advertising

Adnkronos : #Greenpass, Gismondo: 'Non esiste ragione scientifica per mantenerlo'. - borghi_claudio : Mi riferiscono che @lucatelese ha davvero detto che il calo dei contagi di settimana scorsa è merito del green pass… - GuidoDeMartini : ?? SE ANCHE GENTILONI DEL PD si smarca dalle vaccinazioni obbligatorie, significa che la direzione del vento sta ver… - gielisTs : @matteosalvinimi Forse non avete capito. Io ve lo scrissi a ottobre. Green pass collegato a: - Vaccini - Classe ene… - VgAdele : Ieri e' uscito un articolo scientifico la tecnica utilizzata x il siero non è per uso umano! -