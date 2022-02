Green pass clonato? Sms truffa, l’allarme (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un falso avviso sul Green pass dietro l’ultima truffa sul cellulare. “Attenzione, in atto un nuovo tentativo di phishing COVID19. Un falso sms apparentemente inviato dal ministero della Salute vi avverte che il vostro Green pass è stato clonato. Non cliccate sul link. I dati personali che inserite vengono rubati”, è l’allerta lanciato, via social, dalla Polizia di Stato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un falso avviso suldietro l’ultimasul cellulare. “Attenzione, in atto un nuovo tentativo di phishing COVID19. Un falso sms apparentemente inviato dal ministero della Salute vi avverte che il vostroè stato. Non cliccate sul link. I dati personali che inserite vengono rubati”, è l’allerta lanciato, via social, dalla Polizia di Stato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

