(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla fine del Consiglio federale di oggi, il presidente della Figc, Gabriele, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa anche relativamente allaSerie A. “Ladi A è sempre stata autonoma nell’ambito dei principi dell’ordinamento sportivo. Chi dice che non lo è mai stato perché la federazione ha bloccato non si sa cosa, ha un modo sbagliato per approcciare le carenze che il mondo del calcio manifesta. Quello che mi auguro è di avere unache rivendichi unadi contenuti, non urlata perché così non gli verrà mai. Vogliamo unain grado di essere la motrice del calcio italiano”. Sulla capienza degli stadi: “Si parla del 75% da fine febbraio, mi piacerebbe chiedere con grande senso di ...

Advertising

sportli26181512 : Gravina: 'Vorrei chiedere a Speranza di aprire subito gli stadi al 100%': Gabriele Gravina, presidente della FIGC,… - napolista : #Gravina: «Vorrei una Lega forte. Finché urlerà non vedrà mai riconosciuta la sua leadership» «La Serie A è sempre… - tony62550278 : RT @MilanNewsit: Gravina: 'Vorrei chiedere a Speranza di aprire subito gli stadi al 100%' - MilanNewsit : Gravina: 'Vorrei chiedere a Speranza di aprire subito gli stadi al 100%' - EuropaCalcio : Parla #Gravina: “vorrei la capienza al 100% entro fine mese. Abbiamo…” #europacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Vorrei

GianlucaDiMarzio.com

Proseguiamo con Antonio, scrittore italiano, che dedicò al partner tali parole romantiche: "... uno dei film di animazione più visti di tutti i tempi: "Comestare qui con te, cosa darei ...Parla- Gabriele, Presidente della FIGC , ha rilasciato alcune, importanti, dichiarazioni ai microfoni di ' Radio Anch'io Sport '.ha trattato molti temi: dal commissariamento della Lega Serie A agli spareggi per andare in Qatar passando per la capienza dei nostri stadi fino ad arrivare all' importante candidatura ...Gabriele Gravina, presidente della FIGC, si è così espresso al termine del Consiglio Federale sulla capienza negli stadi: “Si parla del 75% da fine febbraio, mi piacerebbe chiedere con grande senso di ...otto squadre a rischio per l’iscrizione La FIGC vorrebbe avere maggiore controllo sui bilanci della società italiane ed il presidente Gabriele Gravina potrebbe utilizzare l’indice di liquidità come ...