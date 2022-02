Giustizia, gli italiani voteranno su questi referendum (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Via libera ai referendum sulle seguenti materie: abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità; limitazione delle misure cautelari; separazione delle funzioni dei magistrati; eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Via libera aisulle seguenti materie: abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità; limitazione delle misure cautelari; separazione delle funzioni dei magistrati; eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm

