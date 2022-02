Ginnastica, Alice D’Amato si infortuna in allenamento: microfrattura al ginocchio, da valutare l’interessamento del crociato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alice D’Amato si è infortunata durante un allenamento effettuato nella mattinata di lunedì al PalAlgeco di Brescia. La ginnasta si è fatta male in arrivo dalla ribaltata salto avanti teso al corpo libero. Il ginocchio in ipertensione ha subito un trauma e l’entità andrà valutata nei prossim giorni. Per il momento si escludono grossi problemi ossei, ma servirà aspettare il riassorbimento dell’edema per capire se c’è un interessamento del legamento del crociato anteriore. Il DT Enrico Casella si è soffermato sull’episodio attraverso i canali federali: “Non serve il gesso. La microfrattura non desta preoccupazione. Per ora è come un cristallo che ha avuto delle piccole crepe interne, che andranno ovviamente ricomposte, ma non ci sono stati danni importanti. Speriamo solo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022)si èta durante uneffettuato nella mattinata di lunedì al PalAlgeco di Brescia. La ginnasta si è fatta male in arrivo dalla ribaltata salto avanti teso al corpo libero. Ilin ipertensione ha subito un trauma e l’entità andrà valutata nei prossim giorni. Per il momento si escludono grossi problemi ossei, ma servirà aspettare il riassorbimento dell’edema per capire se c’è un interessamento del legamento delanteriore. Il DT Enrico Casella si è soffermato sull’episodio attraverso i canali federali: “Non serve il gesso. Lanon desta preoccupazione. Per ora è come un cristallo che ha avuto delle piccole crepe interne, che andranno ovviamente ricomposte, ma non ci sono stati danni importanti. Speriamo solo ...

Advertising

hsvgldn : a me alice non trasmette perché è ancora rigida essendo che viene dalla ginnastica ritmica (?), però brava dai #amici21 - bollicine00 : La Peparini è l’unica che può permettere ad Alice di discostarsi il più possibile dal mondo della ginnastica #amici21 - lavocediaka : RT @dieghitoRandD: Qualcuno spieghi ad #Alice che non sta facendo ginnastica artistica/ritmica e che c'è differenza tra ballerini e ginnast… - lavocediaka : RT @strunz_me13: La Celentano comunque ha ceduto Alice alla P3p4 perché ha capito che oltre la ginnastica non era chissà cosa... #Amici21 - SalDeMar24 : @ahsonounclown Questo lo penso anche io… alice si giustifica sempre invece secondo me devi solo ballare ormai perch… -