(Di mercoledì 16 febbraio 2022) FIRENZE – A partire dal 18, l’ultimo album di” sarà finalmente disponibile ine insulle principali piattaforme. E’ già possibile pre-salvare il disco. “” è la registrazione dal vivo del primo concerto del progetto diNO.VOX, che si è tenuto il 15 luglio 2021 nello straordinario scenario del Teatro Romano di Fiesole; nell’album sono proposti in totale 14 brani, 7 dei quali realizzati appositamente per questa occasione. “”, pubblicato in formato digipack cd il 29 ottobre scorso, già alla prima ristampa, è disponibile in tutti i negozi fisici e stores online. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Ghigo Renzulli, “Alcazaba” dal 18 febbraio in streaming e digital download -

