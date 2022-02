GF Vip, Katia Ricciarelli spietata con Lulù: «Ha una volgarità unica». E poi la spara grossa: «Quando ho detto una parola fuori posto, hanno fatto un caso. A lei hanno sempre cercato di comprenderla» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Katia Ricciarelli - US Endemol Shine La nuova diretta del Grande Fratello Vip si avvicina e visto che non può prendersela con l’amica Soleil Sorge, candidata esattamente come lei per un posto in finale, Katia Ricciarelli ha deciso di concentrare tutte le sue (cattive) intenzioni su Lulù Selassié, l’altra rivale di nomination. In giornata, dopo la pace scoppiata nell’ultimo periodo, in cui si era addirittura candidata per cantare al suo eventuale matrimonio con Manuel Bortuzzo, la soprano ha riversato nuovamente la sua ira sulla principessa, non disdegnando critiche alla coppietta. Dopo aver passato in rassegna diversi compagni di gioco e precisato che dal suo punto di vista merita la finale insieme a Davide, Barù e Jessica, Katia ha spiegato a Soleil che cosa non ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 16 febbraio 2022)- US Endemol Shine La nuova diretta del Grande Fratello Vip si avvicina e visto che non può prendersela con l’amica Soleil Sorge, candidata esattamente come lei per unin finale,ha deciso di concentrare tutte le sue (cattive) intenzioni suSelassié, l’altra rivale di nomination. In giornata, dopo la pace scoppiata nell’ultimo periodo, in cui si era addirittura candidata per cantare al suo eventuale matrimonio con Manuel Bortuzzo, la soprano ha riversato nuovamente la sua ira sulla principessa, non disdegnando critiche alla coppietta. Dopo aver passato in rassegna diversi compagni di gioco e precisato che dal suo punto di vista merita la finale insieme a Davide, Barù e Jessica,ha spiegato a Soleil che cosa non ...

