GF VIP: Katia Ricciarelli e Soleil contro Miriana Trevisan (Video) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) GF VIP: Katia Ricciarelli e Soleil Sorge deridono Miriana Trevisan (Video). Durante una conversazione con Soleil Sorge, Katia Ricciarelli si scaglia nuovamente contro Miriana Trevisan pronunciando l’ennesima frase di pessimo gusto. Anche Soleil ha preso in giro Miriana Trevisan insinuando “parla da sola” e imitandola in un modo che non è affatto piaciuto al web. … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di mercoledì 16 febbraio 2022) GF VIP:Sorge deridono). Durante una conversazione conSorge,si scaglia nuovamentepronunciando l’ennesima frase di pessimo gusto. Ancheha preso in giroinsinuando “parla da sola” e imitandola in un modo che non è affatto piaciuto al web. … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

apezzodemerda : Mentre Soleil e Katia continuano a sparlare, noi mandiamo in tendenza #fairylu?? Ciò per ricordarvi di votare Lulù… - SimonaSodano3 : #KatiaRicciarelli e #Soleil parole shock contro #MirianaTrevisan. Guarda i video! ?? - paolamontef : RT @Grimy864: Ecco chi sono le due vipere Ma a loro è tutto permesso insieme al conduttore di parte Vergogna #GFVip2021 Katia e Soleil… - gf_vip_news : TELEVOTO ?? (1570 VOTI RICEVUTI) 1. VOTATE TUTTI ?? 2. FATE GIRARE IL TWEET ?? 3.CITATE IL SONDAGGIO E USATE TANTI H… - elisabettano : @gf_vip_news Forse katia ha avuto un'infanzia infelice e violenta per essere diventata quello che è e che non dico............ -