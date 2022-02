Gf Vip | Alex e Delia chiusi in bagno | i microfoni registrano un non posso VIDEO

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da quandoBelli è ri-entrato nella casa, gli altri inquilini stanno vivendo in prima persona le lunghe puntate della soap che ha come protagonisti lui, Soleil Sorge eDuran. Il trio è tornato, ma se anche Belli riserva baci...

Davide Silvestri è in difficoltà. L'attore ha reagito malamente al ritorno diBelli nella casa del Grande Fratelloe Davide avevano stretto un bel rapporto all'inizio, ma poi l'ex attore di "Vivere" aveva deciso di prendere le distanze. Durante un confronto con Soleil Sorge , Davide aveva confessato che ...Il giornalista accontenterà questa richiesta? Manuel Bortuzzo vs Gf/ "Mi sono inca*zato,Belli con le sue stron*ate può?" Manuel Bortuzzo si è fatto un tatuaggio dedicato a Lulù Selassiè Nel ...I due speaker del giorno scelgono immediatamente i VIP che faranno loro compagnia: “Io voglio Davide, Alex e Jessica” dice Manila, mentre Barù porta con sé a bordo in questa esperienza radiofonica ...Le telecamere del Grande Fratello VIP sono puntate su Alex Belli e Delia Duran. I due dopo la liason tra l'attore e Soleil Sorge, sono entrati in una crisi dalla quale, stando alle parole della ...