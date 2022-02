Gf Vip, Alex bacia Delia. La scenata di gelosia di Soleil: «Cose poche chiare, rapporto fake» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Al Grande Fratello Vip Alex Belli ricuce il rapporto con Delia Duran, scambiando con lei anche romantici baci notturni. La riconciliazione però ha provocato la reazione della coinquilina... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Al Grande Fratello VipBelli ricuce ilconDuran, scambiando con lei anche romantici baci notturni. La riconciliazione però ha provocato la reazione della coinquilina...

