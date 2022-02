Gf Vip 6, Soleil Sorge gelosa di Alex Belli: “È fake il tipo di rapporto che stiamo avendo qui dentro, non voglio cose poco chiare” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo il riavvicinamento di Alex Belli e Delia Duran con tanto di baci mozzafiato nella stiva, Soleil Sorge ha avuto un lungo sfogo con l’attore. L’influencer ha esternato tutte le sue perplessità circa il loro rapporto definendolo un “fake”. In alcune cose sei la stessa persona che eri qui dentro, in altre ti stai frenando tantissimo. Io e te ci siamo incrociati due volte abbiamo parlato tre, è fake il tipo di rapporto che stiamo avendo qui dentro rispetto a quello che abbiamo avuto, è il 2% rispetto alla complicità e a quello che abbiamo quindi ti stai automaticamente frenando. Alex ha cercato di tranquillizzare ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo il riavvicinamento die Delia Duran con tanto di baci mozzafiato nella stiva,ha avuto un lungo sfogo con l’attore. L’influencer ha esternato tutte le sue perplessità circa il lorodefinendolo un “”. In alcunesei la stessa persona che eri qui, in altre ti stai frenando tantissimo. Io e te ci siamo incrociati due volte abbiamo parlato tre, èildichequirispetto a quello che abbiamo avuto, è il 2% rispetto alla complicità e a quello che abbiamo quindi ti stai automaticamente frenando.ha cercato di tranquillizzare ...

