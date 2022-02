Gf Vip 6 | Nathaly Caldonazzo critica Jessica Selassié | “Avrei voluto giocare di più con Barù | ma c’è sempre stata quella proprietà privata che non ha senso”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nella Casa del Gf Vip 6 continua a tenere banco la querelle traSelassiè e Delia Duran a proposito del bacio che la moglie di Alex Belli si è scambiata con. La cosa non è proprio andata giù ad Alex, che una volta rientrato in Casa, si è prima confrontato con la moglie in merito alle ragioni di questo gesto e poi haparlare anche con, rea di aver incoraggiato Delia., dal canto suo, ha spiegato che il suo scopo era quello di divertirsi un po’: Siamo in dieci qui, non perché uno debba per forza trovare qualcuno, ma anche il semplice flirtare, divertirsi, farsi prendere in braccio… Belli allora ha ribattuto che il problema sorge nel momento in cui ha ammesso di averlo fatto per colpire: Ma non dichiarare dopo che hai fatto questo questo perché ...