Gf Vip 6, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge contro Lulù Selassié: "Ha dato il peggio di sé, è un cartone animato, non c'è niente di vero in lei"

Giovedì sera scopriremo chi tra Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Lulù Selassié sarà una delle finaliste del Gf Vip 6. Nelle ultime ore Katia e Soleil, da sempre molto legate, hanno commentato questo televoto esprimendo pareri piuttosto duri verso la principessa. Soleil è convinta che il pubblico farà arrivare lei in finale: E' allucinante. Ti garantisco che arriverà in finale Lulù, tra noi tre arriverà lei. Katia ha risposto: Io le cedo il posto con grande gioia, però questo sarebbe la pochezza di meriti. Meriti, tu, Barù, Davide e se devo mettere un altro nome metto Jessica, che ha una dinamica notevole. Lulù non ha fatto mai niente.

