Genitori contro il vaccino, gli viene sospesa la patria potestà: il fanatismo sanitario ci sta togliendo tutto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb — Succede, in Italia, che un uomo e una donna abbiano un figlio di cinque anni con una malattia cardiaca congenita. Succede, in Italia, che nonostante la situazione clinica del piccolo sia sotto controllo, si renda necessario un intervento chirurgico. Succede, in Italia, che questa mamma e questo papà acconsentano ad effettuare ogni intervento necessario chiedendo soltanto, per ragioni cliniche – confortati da due esperti di ematologia e cardiologia – e religiose, che per un’eventuale trasfusione venga utilizzato sangue di persone non vaccinate. Succede, in Italia, che nonostante questa richiesta bonaria e la totale disponibilità a lasciar curare il figlio nel migliore dei modi, un ospedale ritenga di non dover venire incontro a questa mamma e a questo papà ma pensi bene che costoro vadano messi in panchina perché – in quanto pericolosi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb — Succede, in Italia, che un uomo e una donna abbiano un figlio di cinque anni con una malattia cardiaca congenita. Succede, in Italia, che nonostante la situazione clinica del piccolo sia sottollo, si renda necessario un intervento chirurgico. Succede, in Italia, che questa mamma e questo papà acconsentano ad effettuare ogni intervento necessario chiedendo soltanto, per ragioni cliniche – confortati da due esperti di ematologia e cardiologia – e religiose, che per un’eventuale trasfusione venga utilizzato sangue di persone non vaccinate. Succede, in Italia, che nonostante questa richiesta bonaria e la totale disponibilità a lasciar curare il figlio nel migliore dei modi, un ospedale ritenga di non dover venire ina questa mamma e a questo papà ma pensi bene che costoro vadano messi in panchina perché – in quanto pericolosi ...

Genitori contro il vaccino, gli viene sospesa la patria potestà: il fanatismo sanitario ci sta togliendo tutto

