Gel piastrinico Sofia Goggia | il segreto da fantascienza dell' argento-miracolo | ecco come l' hanno rimessa in piedi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tornare forteprima, a 23 giorni dall'incidente dei Mondiali di Cortina che poteva farle saltare i Giochi di Pechino. E invece no,è caduta ma non si è spezzata, non fermata dalla distorsione al ginocchio sinistro con parziale lesione del legamento crociato e microfrattura peroneale. È arrivata carica in Cina ed è andata contro la paura, strappando l'dietro alla svizzera Corinne Suter. Un recupero lampo, che è merito anche del reparto di chirurgia ortopedica'Irccs di Negrar (Verona) del dottor Claudio Zorzi. Che ha sottoposto alla sciatrice bergamasca un trattamento fatto con il gel. Una procedura su ginocchio, anca e spalla - “Siamo orgogliosi di aver contribuito — ha detto il chirurgo — insieme al coraggio di ...