Gasperini | “Vittoria Europa League? Vi dico la mia”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ha parlato nella consueta conferenza stampa prepartita l’allenatore dell’Atalanta Giampiero, alla vigilia del match disul campo dell’Olympiacos. Di seguito le parole del tecnico della Dea. Sull’Olympiacos: “Non devo presentarli io, sono una squadra che domina il campionato e non perde mai, ha un organico molto numeroso, alterna il 4-3-3 al 4-2-3-1, conosciamo Manolas e Sokratis, ma anche in attacco hanno diverse alternative, ci sono giocatori rapidi e pericolosi. Sarà una gara di valore internazionale”. Sulle possibilità di vincere l’: “Non credo sia corretto parlarne da parte nostro, ci sono squadre di grande blasone, in Italia ci sono tante squadre che non riescono ad entrare in, noi siamo dentro questa competizione, vi ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Gasperini 'Vittoria Europa League non è un obiettivo' - CalcioNews24 : L'#Atalanta deve ritrovare il sorriso dopo le polemiche ?? - tuttoatalanta : Le pagelle di Gasperini: indovina i cambi e sfiora la vittoria con lo spirito della Dea - Atalantinicom : #Atalanta - Le pagelle di Gasperini: sfiora la vittoria con lo spirito della Dea#Atalanta ...… - Charles39141784 : @capuanogio Il clan Gasperini ha lo stesso identico atteggiamento di Mourinho. Ogni mancata vittoria non è mai colp… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Vittoria

Commenta per primo Il tecnico dell'Atalanta Gian Pieropresenta in conferenza stampa la sfida dei Playoff di Europa League d'andata, contro l'...non possiamo avere come obiettivo la...... ma non possiamo avere come obiettivo ladell'Europa League". Così il tecnico dell'Atalanta Gian Pieroin conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Olympiacos, gara valida ...Alla vigilia della partita di Europa League contro l'Olympiacos, ha parlato l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa ... ma non possiamo avere come obiettivo la vittoria ...Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha presentato a Sky Sport la partita di Europa League in programma domani contro l’Olympiacos, tornando pure sugli ultimi match disputati: "Io credo che ...