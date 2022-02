Garanzia Campania Bond: 144 milioni per nuova finanza a 65 PMI del territorio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si è concluso il programma di Garanzia Campania Bond che ha coinvolto tutti i settori, in testa: il manifatturiero con 11 PMI emittenti per 26,3 milioni, l’agro-alimentare con 10 emittenti per 19,5 milioni e il digitale con 7 emittenti per 16,5 milioni. Napoli e Salerno le province più attive. Napoli, 16 febbraio 2022 – Finanziare i Leggi su 2anews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si è concluso il programma diche ha coinvolto tutti i settori, in testa: il manifatturiero con 11 PMI emittenti per 26,3, l’agro-alimentare con 10 emittenti per 19,5e il digitale con 7 emittenti per 16,5. Napoli e Salerno le province più attive. Napoli, 16 febbraio 2022 – Finanziare i

Advertising

antonellaa262 : Si è concluso il programma di Garanzia Campania Bond che ha coinvolto tutti i settori, in testa: il manifatturiero… - FIRSTonlineTwit : Garanzia Campania Bond: 144 milioni a 65 Pmi del territorio - FIRSTonline - ildenaro_it : #GaranziaCampaniaBond, completato il #programma: 144 mln per nuova #finanza a 65 #Pmi del territorio - Osserv_Impresa : Garanzia Campania Bond: completato programma da 144 milioni per nuova finanza a 65 PMI del territorio - GazzettaSalerno : Garanzia Campania Bond: completato il programma da 144 milioni per nuova finanza a 65 PMI del territorio. -