Fratelli d'Italia: "A Benevento si silenziano gli oppositori politici, come in Unione Sovietica" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto"Viaggiare nello spazio nel tempo per anni è stato un sogno ma a Benevento è divenuto realtà. Sentire che ai consiglieri di opposizione viene spento il microfono mi porta alla memoria i tempi del blocco dell'ex Unione Sovietica dove venivano silenziati gli oppositori politici .La democrazia è costituita da maggioranza e minoranza ed entrambi hanno pari dignità politica. Piena solidarietà ai consiglieri di opposizione, accendiamo le voci , creiamo democrazia!" – così in una nota stampa il presidente del Domenico Giglio presidente del circolo 'Benevento centrale' di Fratelli d'Italia.

