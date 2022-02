Forza il posto di blocco dei carabinieri e investe il comandante: 49enne arrestato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Napoli, 16 febbraio 2022 " Fermato a un posto di blocco, non rispetta l'alt e investe il comandante dei carabinieri con la sua moto. È successo nei giorni scorsi a Capodimonte , dove un 49enne è stato ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Napoli, 16 febbraio 2022 " Fermato a undi, non rispetta l'alt eildeicon la sua moto. È successo nei giorni scorsi a Capodimonte , dove unè stato ...

Advertising

chicalo07 : RT @icebergfinanza: Djokovic: “Non sono un No Vax ma non mi vaccino anche se dovrò rinunciare a tennis” Il tennista serbo, numero uno del t… - DeA7778 : RT @icebergfinanza: Djokovic: “Non sono un No Vax ma non mi vaccino anche se dovrò rinunciare a tennis” Il tennista serbo, numero uno del t… - Andrea97244764 : @mirkonicolino Questo è anche peggio di parcheggiare nel posto disabili. “Non parcheggio nel posto disabili, ma ne… - elaine79rouge : @LiciaRonzulli @forza_italia Il vino è a posto..... su qualcos’altro ho seri dubbi... poveracci quelli che ti hanno obbedito ?? - angeloghinelli : RT @icebergfinanza: Djokovic: “Non sono un No Vax ma non mi vaccino anche se dovrò rinunciare a tennis” Il tennista serbo, numero uno del t… -