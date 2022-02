Forum Europa-Africa, Casasco (Confapi): "Le Pmi europee guardano all'Africa" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il presidente di Cea-Pme (Confederazione europea delle piccole e medie imprese) e di Confapi, Maurizio Casasco, è intervenuto in presenza questa mattina a Bruxelles all'apertura della settima edizione dell'UE-Africa Business Forum (EABF22) insieme alla Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. “I nostri imprenditori – ha dichiarato Casasco - vogliono costruire ponti che favoriscano lo scambio non solo di merci, ma anche di valori, formazione, know how, che sostengano la contaminazione di idee e il trasferimento di esperienze. Storicamente, anche e soprattutto per la sua collocazione geografica l'Italia ha rivestito e deve continuare a rivestire un ruolo primario nel rapporto con il continente Africano. È anche da qui, e lo dico da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il presidente di Cea-Pme (Confederazione europea delle piccole e medie imprese) e di, Maurizio, è intervenuto in presenza questa mattina a Bruxelles all'apertura della settima edizione dell'UE-Business(EABF22) insieme alla Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. “I nostri imprenditori – ha dichiarato- vogliono costruire ponti che favoriscano lo scambio non solo di merci, ma anche di valori, formazione, know how, che sostengano la contaminazione di idee e il trasferimento di esperienze. Storicamente, anche e soprattutto per la sua collocazione geografica l'Italia ha rivestito e deve continuare a rivestire un ruolo primario nel rapporto con il continenteno. È anche da qui, e lo dico da ...

