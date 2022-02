Formazioni ufficiali Salisburgo-Bayern Monaco | ottavi Champions League 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ledi, sfida valevole per glidi finale di. Ilha ottenuto la prima storica qualificazione aglie non vuole smettere di sognare, ma dovrà vedersela con i bavaresi di Nagelsmann, dominatori del loro girone. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di mercoledì 16 febbraio. Di seguito, le scelte dei due allenatori. Le: in attesa: in attesa SportFace.