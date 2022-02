Fondazione Open, Renzi chiede di intervenire in Aula su conflitto attribuzione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sarà l’Aula del Senato martedì 22 febbraio a decidere sul conflitto di attribuzione nel caso della Fondazione Open, che vede coinvolto il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo a palazzo Madama. Nelle settimane passate la Giunta per le immunità del Senato aveva dato il via libera alla relazione della senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, con cui era stato sollevato un conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale contro i magistrati di Firenze che hanno condotto l’inchiesta. A quanto si apprende da fonti parlamentari di Italia Viva, Matteo Renzi ha chiesto di intervenire in Aula durante la discussione in Senato. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sarà l’del Senato martedì 22 febbraio a decidere suldinel caso della, che vede coinvolto il leader di Italia Viva Matteo. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo a palazzo Madama. Nelle settimane passate la Giunta per le immunità del Senato aveva dato il via libera alla relazione della senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, con cui era stato sollevato undialla Corte Costituzionale contro i magistrati di Firenze che hanno condotto l’inchiesta. A quanto si apprende da fonti parlamentari di Italia Viva, Matteoha chiesto diindurante la discussione in Senato. L'articolo ...

