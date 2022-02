Foie gras, le star di Netflix lanciano un appello per porre fine alla terribile tortura di oche e anatre (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Contro la pratica crudele del Foie gras si sono schierate due star di Netflix, Ricky Gervais e Peter Egan. Nel Regno Unito sono oltre 200 le tonnellate di Foie gras importate, sebbene la produzione sia vietata dal 2006: ecco perché si tratta di una pratica atroce per gli animali. ATTENZIONE – AL TERMINE DELL’ARTICOLO IMMAGINI FORTI L’appello contro il Foie gras delle star di Netflix Ricky Gervais e Peter Egan: Il pubblico è stufo marcio“ L’appello è stata lanciato con una lettera pubblicata su Mirror e porta la firma di Ricky Gervais e Peter Egan, star britanniche della serie Netflix After Life. Ma non solo i soli a sostenere la causa: la ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Contro la pratica crudele delsi sono schierate duedi, Ricky Gervais e Peter Egan. Nel Regno Unito sono oltre 200 le tonnellate diimportate, sebbene la produzione sia vietata dal 2006: ecco perché si tratta di una pratica atroce per gli animali. ATTENZIONE – AL TERMINE DELL’ARTICOLO IMMAGINI FORTI L’contro ildellediRicky Gervais e Peter Egan: Il pubblico è stufo marcio“ L’è stata lanciato con una lettera pubblicata su Mirror e porta la firma di Ricky Gervais e Peter Egan,britanniche della serieAfter Life. Ma non solo i soli a sostenere la causa: la ...

