Firenze: resta in carcere l'aggressore di due donne nel centro città (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il gip ha convalidato il fermo del 26enne tunisino bloccato dalla squadra mobile

