Advertising

acffiorentina : ?? | ONE ON ONE: ALVARO ODRIOZOLA L'importanza del calcio, una vita speciale, vivere un sogno. Odriozola si raccont… - Erry94 : RT @MatteoDovellini: 'La cosa che mi piace di più di #Fiorentina e Real Sociedad è il loro radicamento e senso di appartenenza. La Fiorenti… - sportli26181512 : Fiorentina, Odriozola si racconta: 'Firenze come San Sebastian. Con Italiano mi diverto e sogno la Nazionale': Ques… - DenisBianco : RT @DiMarzio: .@acffiorentina, da #Commisso al calcio totale di #Italiano: #Odriozola si racconta - DiMarzio : .@acffiorentina, da #Commisso al calcio totale di #Italiano: #Odriozola si racconta -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Odriozola

Commenta per primo Alvaroè uno dei protagonisti delladi Vincenzo Italiano, che punta decisa a un posto in Europa. L'esterno spagnolo ha parlato ai canali ufficiali viola raccontando i suoi primi mesi in ...Alvarosi racconta ai media ufficiali della società viola. IL PICCOLO ALVARO "La mia è ... A me piacciono molto le squadre come la, la Real Sociedad. E la cosa che mi piace di più ...Dico spesso che la Fiorentina mi ricorda la Real Sociedad ed è per questo che qui mi trovo molto bene". Alvaro Odriozola, terzino della Fiorentina in prestito dal Real Madrid, ha parlato ai canali ...Lunga intervista al sito ufficiale viola per Alvaro Odriozola, terzino della Fiorentina in prestito dal Real Madrid. Dopo aver raccontato della sua infanzia ("Il periodo più felice della mia vita, ...