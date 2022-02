(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Labitalia) -, imprenditore e manager con una pluriennale esperienza maturata in ambito turistico, è statodi, la federazione di categoria diche abbraccia le imprese dele dei pubblici esercizi. “Accolgo questo incarico -ha spiegato- con la consapevolezza della responsabilità sociale e del lavoro necessari a sostenere il rilancio di un settore duramente colpito dalla crisi sanitaria”., 54 anni, pugliese, da oltre 30 anni si occupa professionalmente di, in ambito imprenditoriale, accademico ed istituzionale. Ha ricoperto primari ruoli manageriali e di consulenza al fianco di gruppi ...

Advertising

lifestyleblogit : FederTerziario Turismo: Enzo Carella nominato presidente - - StraNotizie : FederTerziario Turismo: Enzo Carella nominato presidente - ttgitalia : Enzo Carella nominato presidente di Federterziario #Turismo - federterziario : Enzo Carella, imprenditore e manager con una pluriennale esperienza maturata in ambito turistico, è stato nominato… - Agenparl : Enzo Carella è il nuovo Presidente di FederTerziario Turismo. Obiettivo prioritario del suo programma riportare il… -

Ultime Notizie dalla rete : FederTerziario Turismo

Enzo Carella , imprenditore e manager con una pluriennale esperienza maturata in ambito turistico, è stato nominato Presidente di, la federazione di categoria diche abbraccia le imprese dele dei Pubblici Esercizi. 54 anni, pugliese, Carella da oltre 30 anni si occupa ...... sul ddl relativo alriproduttivo, sul ddl relativo alla costituzione e al funzionamento ... Federmep, Camera nazionale Moda italiana, Confindustria Servizi Hcfs,. Domani, dalle ...Roma, 16 feb. (Labitalia) – Enzo Carella, imprenditore e manager con una pluriennale esperienza maturata in ambito turistico, è stato nominato presidente di FederTerziario Turismo, la federazione di ...Enzo Carella, imprenditore e manager con una pluriennale esperienza maturata in ambito turistico, è stato nominato Presidente di FederTerziario Turismo, la federazione di categoria di FederTerziario ...