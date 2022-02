Federico Fashion Style chiude il negozio ad Anzio? Tutta la verità nella nuova puntata de Il salone delle meraviglie

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)è pronto a tornare in unaed emozionantede “Il”. Saranno due gli episodi in onda questa sera: ma non è tutto, un’altra è la notizia che i suoi fan aspettano con trepidazione. Infatti sembrerebbe che l’hair stylist vogliare lo storicoad. Ma sarà vero? Scopriamolo insieme: lasuldirà il suoad? Non è propriamente così. In ...