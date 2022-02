Federica Pellegrini | la triste scoperta della malattia | finisce in lacrime

Advertising

Coninews : Federica di nuovo a Pechino! ?? Quattordici anni dopo l'oro olimpico nei 200 sl, Federica #Pellegrini nella capital… - Eurosport_IT : Stessa città, stessa struttura, stessa medaglia ?????? Il Water Cube che nel 2008 è stato lo sfondo della vittoria di… - Catapultato : La Federica Pellegrini, per strada, non la nuota mai nessuno.. ?? - SkySport : Olimpiadi invernali, Federica Pellegrini: 'Sofia Goggia è stata molto coraggiosa' #SkySport #Pechino2022… - andreastoolbox : Olimpiadi invernali, Federica Pellegrini: 'Sofia Goggia è stata molto coraggiosa' | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

La grande campionessa del nuotofa ritorno in acqua dopo l'addio alla carriera sportiva. Ma forse non è stata una buona ideaaveva detto addio al nuoto solo pochi mesi fa ma a quanto pare non ...Mara Maionchi , sempre più attratta dalle performance di ballo, di cui è sempre stata appassionata;, pronta a correggere in presa diretta un concorrente "reo" di aver confuso il ...Come ogni anno, i concorrenti dovranno esibirsi davanti a una giuria composta da quattro famigerati giudici, pronti a giudicare le esibizioni e a portare grandi risate: Elio, Mara Maionchi, Federica ...Federica Pellegrini, pronta a correggere in presa diretta un concorrente “reo” di aver confuso il delfino, inteso come stile di nuoto, con la farfalla; e Frank Matano, che come sempre sarà ...