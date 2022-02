Farmacia Online: boom di acquisti online nel 2021 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – in collaborazione con www.Farmaciaforyou.com Il 2021 è stato un anno di crescita per gli e-commerce, con un valore complessivo delle vendite che si è aggirato intorno ai 30,5 miliardi di euro. All’interno di questo settore in crescita esponenziale – secondo il report dell’Osservatorio eCommerce B2c – il settore delle farmacie online ha fatto registrare un nuovo aumento dei player in circolazione, per un totale di 1.305 esercizi attivi nel 2021. Più di 18 milioni di italiani compra online farmaci e prodotti farmaceutici e la tendenza per il 2022 è destinata a crescere, secondo i dati della terza edizione dell’Osservatorio Netcomm riguardo il settore delle farmacie online. Ma come si spiega questo incremento ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – in collaborazione con www.foryou.com Ilè stato un anno di crescita per gli e-commerce, con un valore complessivo delle vendite che si è aggirato intorno ai 30,5 miliardi di euro. All’interno di questo settore in crescita esponenziale – secondo il report dell’Osservatorio eCommerce B2c – il settore delle farmacieha fatto registrare un nuovo aumento dei player in circolazione, per un totale di 1.305 esercizi attivi nel. Più di 18 milioni di italiani comprafarmaci e prodotti farmaceutici e la tendenza per il 2022 è destinata a crescere, secondo i dati della terza edizione dell’Osservatorio Netcomm riguardo il settore delle farmacie. Ma come si spiega questo incremento ...

