F1 | Jost Capito | “C’è molto più da fare rispetto a quello che è già stato fatto”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)torna a parlare ad un giorno dalla presentazione della nuova Williams, auto che si appresta a dare battaglia con il canadese Nicholas Latifi ed il thailandese Alexander Albon. I due hanno preso parte al primo test in pista in quel di Silverstone, tracciato scelto anche da Aston Martin. Il manager teutonico ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “ai top team siamo ancora carenti, non avevamoinvestimenti negli ultimi anni. Tutti sono partiti da zero con queste vetture ed èdifficile dire da dove si parte in questa stagione”. Il CEO ed il team principale della formazione inglese ha continuato dicendo: “Sono arrivato in Williams a febbraio 2021, lo sviluppo della nuova monoposto era già iniziato. François-Xavier Demaison è arrivato ad aprile o maggio ...