Evade dai domiciliari e rapina farmacia, arrestato 24enne (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza, per evasione, un romano di 24 anni, residente a Fiano Romano, sorpreso in via di Ponte Mammolo nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per pregressi reati di cui è accusato. Nel corso degli accertamenti successivi all’arresto, i Carabinieri hanno avuto notizia di una rapina commessa poco prima, in una farmacia della zona di piazza Vescovio. La descrizione dell’autore è parsa subito compatibile con gli abiti e le caratteristiche fisiche dell’evaso, motivo per cui, dopo aver visionato le immagini, riprese dalle telecamere di sorveglianza della farmacia, i Carabinieri, oltre a denunciarlo per l’evasione, hanno proceduto nei confronti del giovane anche al ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hannoin flagranza, per evasione, un romano di 24 anni, residente a Fiano Romano, sorpreso in via di Ponte Mammolo nonostante fosse sottoposto agli arrestiper pregressi reati di cui è accusato. Nel corso degli accertamenti successivi all’arresto, i Carabinieri hanno avuto notizia di unacommessa poco prima, in unadella zona di piazza Vescovio. La descrizione dell’autore è parsa subito compatibile con gli abiti e le caratteristiche fisiche dell’evaso, motivo per cui, dopo aver visionato le immagini, riprese dalle telecamere di sorveglianza della, i Carabinieri, oltre a denunciarlo per l’evasione, hanno proceduto nei confronti del giovane anche al ...

