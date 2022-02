Eutanasia. Pro Vita & Famiglia: Battaglia si sposta in Parlamento (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Eutanasia. Pro Vita & Famiglia: «Battaglia si sposta in Parlamento: il Testo Unico “Bazoli” ha matrice eutanasica, viola tutela minima della Vita indicata dalla Corte Costituzionale» – «La Corte Costituzionale, respingendo il Referendum sull’omicidio del consenziente, ha indicato una strada maestra per la tutela minima costituzionalmente necessaria della Vita umana, inviolabile anche col consenso del diretto interessato. Chiediamo al Parlamento di seguire il monito della Consulta e respingere il Testo Unico “Bazoli” di chiara impronta eutanasica, la cui discussione ricomincia domani pomeriggio alla Camera», è il commento di Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022). Pro: «siin: il Testo Unico “Bazoli” ha matrice eutanasica, viola tutela minima dellaindicata dalla Corte Costituzionale» – «La Corte Costituzionale, respingendo il Referendum sull’omicidio del consenziente, ha indicato una strada maestra per la tutela minima costituzionalmente necessaria dellaumana, inviolabile anche col consenso del diretto interessato. Chiediamo aldi seguire il monito della Consulta e respingere il Testo Unico “Bazoli” di chiara impronta eutanasica, la cui discussione ricomincia domani pomeriggio alla Camera», è il commento di Antonio Brandi, presidente di Pro; ...

