Eutanasia, la Cei: “Confermata un’inderogabile scelta di tutela della vita” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – I Vescovi italiani prendono atto “con favore” della decisione della Corte Costituzionale (leggi qui) che, con la decisione di oggi “ha confermato che l’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente è contraria al principio di ‘tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili'”. “In attesa del deposito della sentenza, – scrive la presidenza della Cei – prendiamo atto con favore di tale pronunciamento. E un invito ben preciso a non marginalizzare mai l’impegno della società, nel suo complesso, a offrire il sostegno necessario per superare o alleviare la situazione di sofferenza o disagio”. La Cei ricorda poi che ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – I Vescovi italiani prendono atto “con favore”decisioneCorte Costituzionale (leggi qui) che, con la decisione di oggi “ha confermato che l’abrogazione, ancorché parziale,norma sull’omicidio del consenziente è contraria al principio di ‘minima costituzionalmente necessariaumana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili'”. “In attesa del depositosentenza, – scrive la presidenzaCei – prendiamo atto con favore di tale pronunciamento. E un invito ben preciso a non marginalizzare mai l’impegnosocietà, nel suo complesso, a offrire il sostegno necessario per superare o alleviare la situazione di sofferenza o disagio”. La Cei ricorda poi che ...

