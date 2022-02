Eurovision 2022: Alina Pash si ritira da rappresentante dell’Ucraina. Era accusata di aver cantato in Russia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alina Pash In Ucraina la partecipazione all’Eurovision Song Contest è diventata una questione geopolitica. Un caso non più legato al contesto canoro, ma a quello belligerante dei rapporti con la Russia. Nei giorni in cui i due paesi sono ad un passo dalla guerra, la cantante ucraina Alina Pash – scelta per rappresentare la propria nazione all’Eurovision 2022 di Torino – si è dovuta ritirare dal ruolo ottenuto per motivi politici. L’artista, che si era qualificata per partecipare all’evento di maggio con il proprio brano “Shadows of Forgotten Ancestors”, è stata travolta sui social dall’accusa di aver tenuto dei concerti in Crimea (dopo aver preso un volo da Mosca) e in Russia. Una ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 16 febbraio 2022)In Ucraina la partecipazione all’Song Contest è diventata una questione geopolitica. Un caso non più legato al contesto canoro, ma a quello belligerante dei rapporti con la. Nei giorni in cui i due paesi sono ad un passo dalla guerra, la cantante ucraina– scelta per rappresentare la propria nazione all’di Torino – si è dovutare dal ruolo ottenuto per motivi politici. L’artista, che si era qualificata per partecipare all’evento di maggio con il proprio brano “Shadows of Forgotten Ancestors”, è stata travolta sui social dall’accusa ditenuto dei concerti in Crimea (dopopreso un volo da Mosca) e in. Una ...

