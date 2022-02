Euro 7, nuovo rinvio. La proposta della Commissione Europea arriverà solo a luglio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È un periodo storico di grandi incertezze per la politica e il mondo dell’auto, entrambi alle prese con una transizione energetica ancora tutta da definire e con l’affrettato pensionamento dei motori bielle e pistoni che, tanto più se elettrificati, sono “puliti” come mai prima d’ora. Fra la riconversione dell’industria e relativa filiera, l’adeguamento delle infrastrutture, l’approvvigionamento delle materie prime e la fabbricazione di accumulatori – il 70% è di provenienza asiatica –, la questione mobilità elettrica è più complessa che mai, specie a fronte di un mercato che stenta a decollare (e che fino a oggi è stato sostenuto esclusivamente da denari pubblici) e di un prezzo delle vetture a batteria che le rende un lusso per pochi. In questo quadro fumoso, quindi, non stupisce che l’Europa non riesca a trovare una quadra nemmeno per quanto riguarda la definizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È un periodo storico di grandi incertezze per la politica e il mondo dell’auto, entrambi alle prese con una transizione energetica ancora tutta da definire e con l’affrettato pensionamento dei motori bielle e pistoni che, tanto più se elettrificati, sono “puliti” come mai prima d’ora. Fra la riconversione dell’industria e relativa filiera, l’adeguamento delle infrastrutture, l’approvvigionamento delle materie prime e la fabbricazione di accumulatori – il 70% è di provenienza asiatica –, la questione mobilità elettrica è più complessa che mai, specie a fronte di un mercato che stenta a decollare (e che fino a oggi è stato sostenuto esclusivamente da denari pubblici) e di un prezzo delle vetture a batteria che le rende un lusso per pochi. In questo quadro fumoso, quindi, non stupisce che l’pa non riesca a trovare una quadra nemmeno per quanto riguarda la definizione ...

