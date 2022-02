Esplosione in un deposito a Pordenone: morta una donna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La deflagrazione, avvenuta intorno alle 6.30 di questa mattina in un edificio a Pinzano al Tagliamento, in provincia di Pordenone, ha provocato una vittima, Nelly Tramontin. Secondo gli accertamenti in corso, la donna rimasta uccisa abitava con il marito in un appartamento al primo piano investito dall’Esplosione scoppiata nell’azienda di distribuzione di bevande situata al piano terra. Sul posto i Vigili del Fuoco. Le cause dell'Esplosione Secondo una prima ipotesi a causare lo scoppio sarebbe stata la stufa a gas in uso nel locale che era rimasta accesa. Nel corso della notte la fiamma si sarebbe spenta saturando di gas l'ambiente. Quando all'alba di oggi la donna di 63 anni ha acceso la luce, ha provocato la deflagrazione. Il marito, che era nell'appartamento al momento dello scoppio, non è rimasto ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La deflagrazione, avvenuta intorno alle 6.30 di questa mattina in un edificio a Pinzano al Tagliamento, in provincia di, ha provocato una vittima, Nelly Tramontin. Secondo gli accertamenti in corso, larimasta uccisa abitava con il marito in un appartamento al primo piano investito dall’scoppiata nell’azienda di distribuzione di bevande situata al piano terra. Sul posto i Vigili del Fuoco. Le cause dell'Secondo una prima ipotesi a causare lo scoppio sarebbe stata la stufa a gas in uso nel locale che era rimasta accesa. Nel corso della notte la fiamma si sarebbe spenta saturando di gas l'ambiente. Quando all'alba di oggi ladi 63 anni ha acceso la luce, ha provocato la deflagrazione. Il marito, che era nell'appartamento al momento dello scoppio, non è rimasto ...

Agenzia_Ansa : Esplosione in un deposito di una ditta, una vittima. E' accaduto a Pinzano al Tagliamento, Pordenone, in un vano ma… - SkyTG24 : Esplosione in un deposito a Pordenone: morta una donna - Ansa_Fvg : Esplosione in deposito, una vittima. Si tratterebbe di una donna #ANSA - cronaca_news : Pinzano al Tagliamento (Pordenone): donna muore in un’esplosione nel deposito di una ditta -