Esplosione in deposito, una vittima vicino a Pordenone (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una persona è morta in seguito a una Esplosione avvenuta attorno alle 6.30 di questa mattina a Pinzano al Tagliamento (Pordenone) in un vano magazzino dì una ditta che opera nel settore della ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una persona è morta in seguito a unaavvenuta attorno alle 6.30 di questa mattina a Pinzano al Tagliamento () in un vano magazzino dì una ditta che opera nel settore della ...

Agenzia_Ansa : Esplosione in un deposito di una ditta, una vittima. E' accaduto a Pinzano al Tagliamento, Pordenone, in un vano ma… - iconanews : Esplosione in deposito, una vittima vicino a Pordenone - benjamn_boliche : RT @Radio1Rai: ??#Pordenone Esplosione in un deposito a Pinzano al Tagliamento. Ci sarebbe una vittima, una donna - Italian : Esplosione in un deposito di una ditta, una vittima - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Esplosione in un deposito di una ditta, una vittima. E' accaduto a Pinzano al Tagliamento, Porde… -