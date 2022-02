Esercito Italiano: 6000 volontari (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Titolo di studio richiesto: Diploma Istruzione Secondaria Primo Grado Il Ministero della Difesa ha indetto un bando di reclutamento, per l’anno 2022, per 6.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito Italiano, che saranno ripartiti in tre blocchi: 1° blocco, 2.000 posti, 2° blocco, 2.000 posti e 3° blocco, 2.000 posti. Per partecipare al concorso bisogna avere i seguenti requisiti: diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore), cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati condannati per delitti non colposi, non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, aver tenuto condotta incensurabile, avere idoneita’ psico-fisica e attitudinale per l’impiego etc. Il reclutamento si svolgerà secondo le ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Titolo di studio richiesto: Diploma Istruzione Secondaria Primo Grado Il Ministero della Difesa ha indetto un bando di reclutamento, per l’anno 2022, per 6.000in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’, che saranno ripartiti in tre blocchi: 1° blocco, 2.000 posti, 2° blocco, 2.000 posti e 3° blocco, 2.000 posti. Per partecipare al concorso bisogna avere i seguenti requisiti: diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore), cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati condannati per delitti non colposi, non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, aver tenuto condotta incensurabile, avere idoneita’ psico-fisica e attitudinale per l’impiego etc. Il reclutamento si svolgerà secondo le ...

