Elisabetta Canalis e i 100 mila euro per promuovere il turismo in Liguria (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Regione Liguria ha versato 100 mila euro a Elisabetta Canalis per promuovere il turismo tramite uno spot pubblicitario. Da questo evento è nata una polemica, dovuta al fatto che la Regione aveva speso 200 mila euro per la promozione del turismo, di cui la metà è finita nelle tasche della showgirl italiana. La Liguria promossa da una sarda in cambio di un cachet astronomico Lo spot trasmetto durante la competizione canora di Sanremo, è stato criticato da molti spettatori. Si tratta di una pubblicità volta a promuovere il turismo ligure. Peccato che la protagonista di questa campagna sia sarda, abbia girato lo spot dalla sua casa di Los Angeles e abbia ricevuto ...

