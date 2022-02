“Ecco quanto l’hanno pagata”. Elisabetta Canalis, il suo spot per la Liguria finisce nella polemica (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Uno spot discusso a lungo, criticato ma anche apprezzato. Parliamo della pubblicità in cui compare Elisabetta Canalis andata in onda durante il festival di Sanremo. L’interrogazione è stata sollevata in consiglio regionale da Ferruccio Sansa che, come molti telespettatori, non ha gradito la pubblicità con protagonista l’ex Velina di Striscia la notizia. Tantissimi i motivi. Tanto per cominciare la Canalis è sarda e non ligure e nelle immagini si vede Elisabetta che parla di Genova e dintorni seduta comodamente dal suo appartamento di Los Angeles, negli Stati Uniti. Seconda cosa il prezzo: “100mila euro più Iva fanno 122mila euro. Duemila euro al secondo per due spot da Los Angeles in cui la Liguria non si vede nemmeno”, ha sottolineato Sansa con tono polemico. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Unodiscusso a lungo, criticato ma anche apprezzato. Parliamo della pubblicità in cui compareandata in onda durante il festival di Sanremo. L’interrogazione è stata sollevata in consiglio regionale da Ferruccio Sansa che, come molti telespettatori, non ha gradito la pubblicità con protagonista l’ex Velina di Striscia la notizia. Tantissimi i motivi. Tanto per cominciare laè sarda e non ligure e nelle immagini si vedeche parla di Genova e dintorni seduta comodamente dal suo appartamento di Los Angeles, negli Stati Uniti. Seconda cosa il prezzo: “100mila euro più Iva fanno 122mila euro. Duemila euro al secondo per dueda Los Angeles in cui lanon si vede nemmeno”, ha sottolineato Sansa con tono polemico. ...

