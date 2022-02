E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici fuori di sè mai vista così: “Vorrei anche fare …” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno ovvero il programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1 è andata in onda nella giornata di ieri, martedì 15 febbraio 2022. Nel corso della puntata in questione i telespettatori hanno potuto assistere ad uno sfogo della conduttrice. Ma per quale motivo? Facciamo subito chiarezza. Lo sfogo di Antonella Clerici nel programma E’ sempre mezzogiorno Sono migliaia le persone che giorno dopo giorno sono solite seguire con attenzione e con costanza la conduttrice Antonella Clerici nel suo programma E’ sempre mezzogiorno. Ieri però è successo qualcosa che ha fatto davvero tanto arrabbiare la conduttrice che a un certo punto si è rivolta ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una nuova puntata di E’ovvero il programma condotto dasu Rai 1 è andata in onda nella giornata di ieri, martedì 15 febbraio 2022. Nel corso della puntata in questione i telespettatori hanno potuto assistere ad uno sfogo della conduttrice. Ma per quale motivo? Facciamo subito chiarezza. Lo sfogo dinel programma E’Sono migliaia le persone che giorno dopo giorno sono solite seguire con attenzione e con costanza la conduttricenel suo programma E’. Ieri però è successo qualcosa che ha fatto davvero tanto arrabbiare la conduttrice che a un certo punto si è rivolta ...

