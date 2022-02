“È finita l’emergenza”. Covid, l’annuncio del virologo Guido Silvestri (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Covid Italia, la previsione di Guido Silvestri. Per fare chiarezza sullo scenario, il patologo, immunologo e virologo, professor & chair presso Emory University di Atlanta, ha rilasciato una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano. La previsione ottimistica di Guido Silvestri lascerebbe comprendere che la pandemia sia concretamente giunta ai titoli di coda. Le parole del virologo lasciano intravedere un futuro più roseo dopo le andate pandemiche che hanno interessato anche il nostro Paese: “La pandemia come emergenza sanitaria in grado di travolgere i servizi sanitari sia ormai finita nei Paesi occidentali e ovunque ci siano percentuali di vaccinati sufficientemente alte, diciamo oltre il 90% della popolazione adulta”. Uno scenario ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022)Italia, la previsione di. Per fare chiarezza sullo scenario, il patologo, immunologo e, professor & chair presso Emory University di Atlanta, ha rilasciato una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano. La previsione ottimistica dilascerebbe comprendere che la pandemia sia concretamente giunta ai titoli di coda. Le parole dellasciano intravedere un futuro più roseo dopo le andate pandemiche che hanno interessato anche il nostro Paese: “La pandemia come emergenza sanitaria in grado di travolgere i servizi sanitari sia ormainei Paesi occidentali e ovunque ci siano percentuali di vaccinati sufficientemente alte, diciamo oltre il 90% della popolazione adulta”. Uno scenario ...

